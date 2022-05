La sfida si preannuncia fin da ora caldissima, e l'auspicio è che sia "vivace" anche sugli spalti. Proprio per questo, in vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico di Roma, la Curva Nord nerazzurra ha diffuso un messaggio rivolto a tutti i tifosi della squadra di Simone Inzaghi che saranno presenti nella capitale, per invitarli a sostenere i campioni d'Italia in carica con il massimo delle forze. E non è mancata una richiesta particolare: "Raccomandiamo a tutti gli interisti presenti alla finale di Coppa Italia (che non riusciranno ad avere la t-shirt della Curva appositamente preparata per la partita) di indossare una maglia dell'Inter da casa", scrive la Curva. "Dovremo essere tutti vestiti di NEROAZZURRO. È il momento dell'orgoglio per i colori che amiamo. In campo e sugli spalti, una volta ancora, dimostriamo di essere i migliori".