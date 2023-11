Tra poco più di 48 ore prendere il via una delle sfide più attese dell'anno, con Juve e Inter che sono pronte a giocarsi la vetta della classifica nel big match di domenica sera. In attesa di conoscere i convocati delle due squadre, ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione schierata da Simone Inzaghi.INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.