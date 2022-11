Mancano poco più di 48 ore al derby d'Italia tra Juventus ed Inter, con i bianconeri che vogliono dare un segnale forte al campionato e far sentire ancora la loro presenza. Ecco quelli che potrebbero essere gli 11 titolari scelti da Simone Inzaghi per affrontare la Vecchia Signora.INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.