Questa sera la Juve ospiterà l'Inter nella super sfida dell'Allianz Stadium, con le due squadre che saranno pronte a darsi battaglia per quella che è la vetta della classifica. In attesa di capire quali saranno i calciatori convocati da entrati gli allenatori, ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione schierata da Simone Inzaghi.INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.