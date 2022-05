Dopo la gara tra Lazio e Sampdoria di ieri, lo stadio Olimpico di Roma cambia pelle. Oggi inizia l’allestimento in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì 11 maggio tra Juventus e Inter. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, saranno tre giorni di grande lavoro per gli uomini della Lega Serie A. La prima finale senza restrizioni in Italia dal marzo 2020, che prevede molti lavori.



Novità riguardo le sale hospitality, l’allestimento con i loghi della Serie A, della Coppa Italia e degli sponsor legati all’evento. Anche il prato è stato “tutelato” in vista dell’evento evitando le rifiniture di Roma, Juventus e Inter. In tribuna sono attesi tutti i vertici del calcio, oltre a Giovanni Malagò.