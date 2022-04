Possibile scelta a sorpresa per Simone Inzaghi in vista di Juve-Inter. Secondo Sky Sport, sulla fascia sta guadagnando posizioni Matteo Darmian, che potrebbe partire dal primo minuto nel big match dell'Allianz Stadium al posto di Denzel Dumfries, reduce dagli impegni in Nazionale. L'opzione del giocatore italiano servirebbe ai nerazzurri per avere maggiore copertura sull'esterno e provare ad arginare le avanzate bianconere. Per le scelte definitive, comunque, bisognerà attendere ancora qualche ora.