Niente giorni di riposo (o quasi) per l'Inter. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha deciso di ridurre il periodo di pausa inizialmente concesso alla sua squadra, che si ritroverà ad Appiano Gentile già domani per iniziare la preparazione in vista del big match contro la Juve. Sulla sua scelta pesa inevitabilmente il pareggio maturato sabato sera contro la Fiorentina, che ha visto i nerazzurri - ancora in attesa di recuperare la sfida con il Bologna - perdere ulteriore terreno sul primo posto, con i bianconeri attualmente a -1. La tensione, insomma, è alta fin da ora: l'Inter sa di non poter più sbagliare.