Salvo colpi di scena, Alessandro Bastoni sarà titolare domani sera nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore centrale dell'Inter ha partecipato interamente alla seduta di allenamento prevista stamane ad Appiano Gentile, per il secondo giorno consecutivo, dimostrando di aver superato il problema al polpaccio destro accusato dopo il match di campionato contro la Roma. Pur non essendo al meglio della condizione, il nazionale italiano stringerà i denti per esserci dal primo minuto e parte dunque favorito sulle alternative, rappresentate da Dimarco e D'Ambrosio.