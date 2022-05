Mercoledì la finale di Coppa Italia a Roma, tra Juventus e Inter. Entrambe le squadre, guardano all'infermeria nella speranza che alcune pedine importanti possano recuperare. Sponda nerazzurra, come riporta la Gazzetta: "Buone notizie, seppur con la dovuta prudenza. Ieri Bastoni è tornato in campo, ha corso, ha anche provato a calciare. È stata una seduta incoraggiate: tra oggi e domani il programma prevede che torni in gruppo. Se non ci saranno intoppi, il difensore sarà dunque a disposizione per la finale di Coppa".