Dal sito dell'"Squadra al lavoro al Suning Training Centre in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus, prevista per martedì 4 aprile alle ore 21. I nerazzurri hanno svolto una sessione d'allenamento agli ordini di Simone Inzaghi".Si é allenato in gruppo Federicoche, dunque, sarà abile e arruolabile per Juve-Inter.