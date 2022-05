Mercoledì si giocherà la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma tra Inter e Juventus. In casa Inter però preoccupano ancora le condizioni di Alessandro Bastoni che ha saltato anche la gara contro l'Empoli. Stando a quanto riferisce SkySport il difensore ancora oggi si è allenato a parte e non è convinto di esserci per la finale. Al suo posto pronti uno tra Di Marco e D'Ambrosio.