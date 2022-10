Il 6 novembre all'Allianz Stadium andrà in scena il Derby d'Italia. Per l'occasione, Inzaghi rischia di dover fare a meno di Danilo. Il comunicato del club nerazzurro:"Danilo D’Ambrosio non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un affaticamento agli adduttori che lo affligge da qualche giorno. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate la prossima settimana".