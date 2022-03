Ci sarà bisogno di tutti, per lo sprint finale. La Juventus, dopo l'uscita dalla Champions League, vuole consolidare il posto tra le prime quattro del campionato e un passaggio fondamentale sarà la gara contro l'Inter, in programma il 3 aprile, dopo la sosta Nazionali. Secondo quanto riporta Gazzetta, per l'occasione Allegri potrebbe avere nuovamente a disposizione Alex Sandro e Zakaria, impegnati nel loro personale percorso di recupero.