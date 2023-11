Dal sito ufficiale della Juve il report dell'allenamento odierno della squadra bianconera.Continua il lavoro di avvicinamento da parte degli uomini guidati da Misterverso il big match di domenica sera contro l’: nel terzo giorno in cui la squadra è tornata in campo al JTC, spazio alle esercitazioni con focus sulla costruzione di gioco da parte dell’intero gruppo squadra, prima di passare a una seconda fase di allenamento divisa per reparti.Rientrati tutti i giocatori dalle Nazionali - gli ultimi in ordine di tempo sono stati nella giornata di oggi- alle prese anch’essi con il lavoro specifico in base al ruolo: i difensori hanno posto particolare attenzione alla gestione della costruzione e del contropressing, mentre centrocampisti e attaccanti si sono concentrati sulle conclusioni in porta.Domani si ritorna in campo al mattino, a due giorni dall’atteso Derby d’Italia.