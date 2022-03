Massimiliano Allegri può sorridere. Tuttosport fa il punto sui rientri dei giocatori dalle rispettive nazionali. Secondo il quotidiano Juan Cuadrado squalificato sarà il primo ad essere a disposizione e sarebbe già a Torino. A partire da mercoledì si aggregheranno anche Bonucci, Chiellini, De Sciglio e Locatelli tutti quanti convocati da Mancini per la Turchia. Szczesny, De Ligt e Morata dovrebbero tornare a disposizione addirittura da giovedì mattina. Situazione diversa per Danilo e Arthur che invece non arriveranno prima di venerdì.