I tifosi juventini sono ancora in apprensione su quelle che sono le condizioni fisiche dei giocatori infortunati in vista dekl Derby d'Italia. Tra queste, quella che emerge tra le altre è senza dubbio quella riguardante a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo però dovrebbe esserci almeno stando alla situazione attuale e se dovesse scendere in campo proverà ad eguagliare quanto fatto nella sua prima stagione in Serie A. La prima rete messa a segno da DV7 davanti al proprio pubblico in Serie A è avvenuta proprio contro l'Inter e i tifosi juventini sperano che questo sia di buon auspicio per domenica sera.