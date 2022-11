Si avvicina il grande match tra lain programma domenica alle 20:45. Le due squadre sono distanti due punti in classifica, con i nerazzurri avanti. L'Inter ha segnato nelle ultime 24 partite di Serie A sempre almeno un gol e arriva da quattro vittorie consecutive. Di queste quattro, in tutte la squadra di Simone Inzaghi ha realizzato almeno due gol. Numeri importanti quindi soprattutto a livello offensivo. Difronte, l'Inter troverà la miglior difesa del campionato, con solo sette gol subiti in 12 partite. In particolare, nelle ultime 5 partite, gli uomini di Allegri hanno tenuto la porta inviolata per ben quattro volte.