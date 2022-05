Intervenuto nel corso dell'evento organizzato dal main sponsor Freccia Rossa alla vigilia della finale di Coppa Italia, il doppio ex di Juve e Inter Christian Vieri ha detto la sua sulla sfida di domani. Ecco le sue parole: "Sono due grandi club, siamo al 50 e 50. C'è tutto per vedere una grande partita. Ci sarà il tutto esaurito, quindi grande atmosfera per due squadre che vogliono vincere. Allegri o Inzaghi? Io mi trovo bene con tutti, non ho problemi".