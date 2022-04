Manca sempre meno al big match di campionato tra Juve ed Inter, dove entrambe le squadre vorranno vincere a tutti i costi per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. La squadra di Max Allegri, oltre alla condizione di forma migliore rispetto a quella dei nerazzurri, proverà a contare anche sul fattore Stadium. Nelle ultime 4 trasferte infatti, la squadra di Simone Inzaghi non è mai riuscita a vincere, ottenendo di fatto 4 pareggi, terminati due con il punteggio di 0-0 e due con quello di 1-1. I tifosi juventini si augurano che questa striscia negativa possa continuare almeno per un'altra giornata.