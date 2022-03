Stiamo per entrare nella settimana che porterà al big match di campionato tra Juve ed Inter che, sarà certamente l'ultima spiaggia per entrambe se vorranno ancora continuare a credere nello scudetto. Quella di domenica sera sarà la 178° sfida in Serie A tra nerazzurri e bianconeri, con un bilancio di 85 vittorie in favore della Vecchia Signora contro le 47 dei 'Biscioni'. 45 il numero dei match terminati in parità, come l'ultimo faccia a faccia del 24 ottobre scorso, terminato 1-1 con le reti di Dzeko e Paulo Dybala.