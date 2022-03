Neanche il tempo di rammaricarsi per la deludente eliminazione degli Azzurri che già bisogna calarsi nella realtà del campionato, anche abbastanza in fretta. Alla ripresa infatti, ci sarà una delle sfide di cartello dell'intera stagione, vale a dire quella del Derby d'Italia tra Juve ed Inter. Entrambe le squadre sono ancora alle prese con i vari infortuni e se i bianconeri tentano di recuperare al meglio Zakaria e Vlahovic, i nerazzurri sperano nella stessa sorte per quanto riguarda i due infortunati Brozovic e De Vrij. Diversa invece la situazione di Lautaro Martinez, ancora positivo al Covid 19.