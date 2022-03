Cresce l'ansia dei tifosi juventini per la sfida di domenica sera contro l'Inter, dove in ballo ci sarà molto di più dei 3 punti. Allegri è ancora alle prese con gli infortuni e bisognerà capire chi saranno i giocatori che riusciranno a prendere parte al big match dell'Allianz. Tra questi ci sarà sicuramente Juan Cuadrado che, quando vede l'Inter si trasforma. I nerazzurri sono infatti la vittima preferita dal colombiano, ben 5 infatti le reti messe a segno dall'ex Viola contro i Campioni d'Italia in carica e i tifosi si augurano che questa cifra possa crescere.