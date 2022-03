Quella di domenica sera sarà probabilmente una delle gare più importanti dell'intera stagione per la Juve, se non la più importante. I nerazzurri non sono infatti soltanto gli 'acerrimi nemici' di sempre, ma sono anche quelli da scavalcare in classifica, dato che a distanziare le due squadre c'è un misero punticino. La squadra di Inzaghi però proverà a dare il massimo per continuare ad inseguire il sogno scudetto e anche, per eguagliare un dato ottenuto l'ultima volta nella stagione 2008/2009. Nel caso in cui l'Inter dovesse uscire imbattuta dall'Allianz, riuscirebbe a cocnludere questa annata senza alcuna sconfitta contro la Vecchia Signora. In quell'occasione ci furono un pareggio per 1-1 e una vittoria dei milanesi per 1-0.