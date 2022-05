Forfait dell'ultim'ora per Simone Inzaghi. Per la finale di Coppa Italia di domani contro la Juve, l'allenatore dell'Inter non potrà contare su Matias Vecino, che ha subito un infortunio muscolare che probabilmente lo costringerà ai box anche per il prossimo impegno di campionato. Il giocatore uruguaiano non è nemmeno partito con la squadra alla volta di Roma, a differenza di Alessandro Bastoni che anche questa mattina ha dimostrato di aver superato definitivamente il problema al polpaccio destro: salvo colpi di scena, il difensore partirà quindi da titolare.