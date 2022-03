E' iniziato il conto alla rovescia del tempo che ci separa al big match di domenica sera tra Juventus ed Inter, dove entrambe le squadre saranno pronte a dare l'anima per continuare ad inseguire gli obiettivi prefissati. I bianconeri potranno però contare sul fattore casa che, in questi ultimi anni si è rivelato decisivo nei match contro i nerazzurri. Nelle ultime 15 partite disputate in casa dalla Juve in tutte le competizioni infatti, l'Inter è riuscita a vincere in una sola occasione, il 3 novembre 2012 quando sulla panchina dei 'Biscioni' sedeva Stramaccioni, imponendosi per 1-3.