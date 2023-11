Da martedì la Juve si ritroverà alla Continassa per preparare la sfida con l'Inter. Per quel giorno saranno a Torino anche Dusan Vlahovic e Filip Kostic. La Serbia infatti affronterà la seconda partita di questa pausa per le nazionali domani, contro la Bulgaria. I due bianconeri quindi saranno regolarmente a disposizione di Allegri già da martedì.