Martedì sera Juventus ed Inter si affronteranno nella semifinale di andata della Coppa Italia, in una gara che al momento vede i bianconeri in una grande condizione di forma, al contrario dei nerazzurri che invece, vengono da un periodo complicato. Il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 e anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.