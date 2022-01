Un big dell'Inter a rischio squalifica per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juve. Si tratta di Lautaro Martinez, che domani scenderà in campo nella partita contro la Lazio da diffidato, e che dunque in caso di ammonizione salterà la sfida di mercoledì sera contro i bianconeri. In dubbio per lo stesso motivo anche Cuadrado, che con tutta probabilità sarà schierato dal primo minuto anche nella gara con la Roma. L'obiettivo per entrambi, in vista del Derby d'Italia, è quello di evitare un cartellino giallo.