Oggi allo Stadium ci sarà pure Steven Zhang, non lontano dall’amico e collega Andrea Agnelli: il rapporto tra i due presidenti è solidissimo, anche oltre il campo. Per il resto, Inzaghi ieri pomeriggio ha viaggiato verso Torino con uno dei suoi scudieri più fidati: Stefan de Vrij finalmente recuperato del tutto. Ieri l’olandese ha svolto l’intera seduta con i compagni, anche se è probabile che si accomodi in panchina lasciando a Skriniar il ruolo di centrale, con D’Ambrosio come innesto. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.