Si avvicina per Massimiliano Allegri il momento delle scelte in vista di Juve-Inter, big match che i bianconeri non possono sbagliare se vogliono restare in scia alle prime della classifica e andare a caccia di un piazzamento migliore del quarto posto. E oggi La Gazzetta dello Sport si interroga sulla gestione di Paulo Dybala, uno che condiziona sempre, "qualche volta in negativo, spesso in positivo". "La questione sarà capire come sta Paulo, di fisico e di testa", scrive la rosea. "Due anni fa, era marzo, si sentiva amato e decideva uno Juve-Inter da scudetto".