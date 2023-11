Scelte praticamente obbligate per Simonein difesa, in vista di. A causa delle pesanti assenze di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, infatti, il tecnico nerazzurro dovrà per forza puntare su Stefanal centro, con Francescoe Matteorispettivamente alla sua sinistra e destra; sulla corsia mancina, poi, potrebbero correre in aiuto Carlos Augusto e Federico Dimarco. Lo riferisce Sky Sport, a pochi giorni dal big match dell'Allianz Stadium.