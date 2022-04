Tra poco piu di 24 ore Juventus ed Inter si affronteranno in quello che sarà l'ultimo big match fra le 4 concorrenti alla lotta scudetto, poi ci sarà il rush finale che sancirà la vincitrice. I bianconeri dovranno ancora capire come si presenteranno a questo confronto, soprattutto tenendo conto dei molti infortuni e del malumore che ha generato il caso Dybala che, potrebbe compromettere il finale di campionato dell'argentino. Questa, è anche una delle motivazioni per le quali al momento, il candidato favorito a fare coppia con Vlahovic è Alvaro Morata, con la Joya pronto a subentrare ad opera in corso.