Niente Coppa Italia per Weston McKennie. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sembra molto difficile ipotizzare la presenza del centrocampista statunitense tra le file della Juve per la trasferta romana di mercoledì, quando i bianconeri affronteranno l'Inter per andare a caccia del primo (e unico) trofeo stagionale. Il giocatore è tornato a correre e a calciare, ma il suo infortunio - la frattura al piede rimediata nella gara contro il Villarreal - richiede un'attenzione particolare per scongiurare qualsiasi rischio di ricadute.