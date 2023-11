Juan Cuadrado è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine. Il colombiano anche ieri si è limitato a un lavoro riabilitativo, il dolore è ancora presente, difficile possa tornare a breve in gruppo e dunque si allontana la possibilità di vederlo nuovamente tra i convocati per la sfida di domenica contro la Juve, dove avrebbe ritrovato i suoi ex compagni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.