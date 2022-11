Buone notizie per Simonein vista del derby d'Italia di domenica sera contro la. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la squadra nerazzurra potrà contare anche su Marcelo, che ha ormai recuperato dall'infortunio. Il centrocampista croato si è allenato con il gruppo, pertanto tutto fa pensare che possa essere convocato. Un rientro importante per l', così come per la Juve quello di Dusan, che a sua volta sembra essersi lasciato alle spalle i problemi fisici e punta a tornare con il gruppo.