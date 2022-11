Dal sito dellaL’intrattenimento dell’Allianz Stadium non si ferma mai!Anche in occasione del Derby d'Italia di domenica 6 novembre (in programma alle ore 20:45), sin dall’apertura dei cancelli, ci saranno tante attività ludiche ad attendere i nostri tifosi, dai più grandi ai più piccoli e a contorno di tutto, come sempre, lo spettacolo di luci che aggiunge magia alla nostra casa.In occasione del match contro l’Inter, la Juve indosserà una maglia speciale che celebra il lancio della nuovissima JEEP Avenger, il nuovo modello di auto 100% elettrico, presentato recentemente al salone di Parigi: sulle divise dei bianconeri, infatti, campeggerà la scritta “JEEP Avenger”.Ad accompagnare i tifosi al fischio d’inizio della partita un dj set come sempre davvero esclusivo, con un altro grande nome: ROMY.Classe 1989, londinese, ROMY è una chitarrista e cantante famosa per il suo lavoro con l'acclamata band indie britannica The xx. Circa due anni fa ha anche lanciato il suo primo singolo da solista: “Lifetime”. Scritta e registrata a Londra durante il lockdown, è una canzone sul sogno di ritrovare gli amici, la famiglia e le persone che amiamo.L’avvicinamento perfetto a una super sfida come il Derby d’Italia e le emozioni non finiscono qui!