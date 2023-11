In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato della situazione di Juan Cuadrado alla vigilia del big match contro la Juve: "Cuadrado ha fatto primo allenamento ieri completo, grandissimo giocatore che in questi 50 giorni ha avuto un problema al tendine che mai aveva avuto. Sappiamo che per noi può essere una grandissima risorsa e valuteremo dopo l'allenamento di oggi".