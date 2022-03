Terminati gli impegni con le rispettive Nazionali, ora i giocatori bianconeri dovranno concentrarsi esclusivamente sul big match di domenica sera contro l'Inter di Simone Inzaghi. Bisognerà però capire come e con chi ci arriverà Allegri al confronto con l'ex allenatore della Lazio, in virtù di tutti gli infortuni che hanno coinvolto i giocatori bianconeri. In queste ultime ore cresce la fiducia per il recuper di Dennis Zakaria, infortunatosi nella gara di andata contro il Villarreal e che potrebbe risultare tra i convocati per il Derby d'Italia dopo quasi due mesi di stop.