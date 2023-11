In vista di Juventus-Inter, in programma il 26 novembre dopo la sosta per le nazionali, Massimiliano Allegri, come riferisce Sky Sport, potrà contare a meno di sorprese sul rientro di Alex Sandro e Weah. I due infatti sono in via di recupero dopo i problemi fisici. Più difficile invece il ritorno di Danilo per il big match.