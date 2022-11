Dal sito ufficiale della JuveContinua la preparazione dei bianconeri in vista del match di domenica sera. All’Allianz Stadium, con fischio d’inizio alle 20.45, andrà in scena il. Dopo la seduta post PSG di ieri, la squadra si è ritrovata questa mattina per una nuova giornata di lavoro in vista dell’. Lavoro sul campo, ovviamente, con un focus sulla fase di manovra avanzata contro squadra schierata e su esercitazioni di fase difensiva su azioni dal fondo.Per domani l’allenamento è fissato per il pomeriggio.