Dal sito ufficiale della Juve:



Dopo la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, questa mattina i giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali si sono ritrovati nuovamente al centro sportivo bianconero. Il menu odierno ha previsto, dopo una prima fase di riscaldamento, una sgambata, undici contro undici, a ranghi misti con i ragazzi dell’Under 23 e della Primavera.

Alex Sandro, Zakaria e Vlahović hanno svolto lavoro individuale. Domani, a otto giorni dalla sfida contro l’Inter in programma domenica 3 aprile all’Allianz Stadium alle 20.45, squadra di nuovo in campo al mattino per una nuova giornata di lavoro.