Saranno Danilo e Arthur gli ultimi giocatori a raggiungere la Juve alla Continassa dopo la pausa Nazionali, considerando che i due brasiliani giocheranno contro la Bolivia nella notte tra mercoledì e giovedì. Solo venerdì, quindi, Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare il gruppo al completo, ma la situazione non è molto diversa per l'Inter di Simone Inzaghi, avversaria nel big match di domenica sera. Secondo La Gazzetta dello Sport, mercoledì sono attesi ad Appiano i giocatori impegnati in Europa (Barella, Calhanoglu, Dzeko, Dumfries, Skriniar e Perisic), ai quali dovrebbero aggiungersi Brozovic e De Vrij in fase di recupero dai rispettivi infortuni. Per i sudamericani, invece, bisognerà attendere ancora un po': Vecino, Sanchez e Vidal dovrebbero tornare tra giovedì notte e venerdì mattina, ma nessuno di loro dovrebbe avere una maglia da titolare all'Allianz Stadium.