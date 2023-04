Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche del collega Simone. Ecco il suo commento: "Tutti ci auspichiamo che faremo una grande partita. Simone credo stia facendo un ottimo lavoro all'Inter. Ha vinto con la. E la Lazio dopo la Juve, negli ultimi anni, ha vinto più trofei. L'Inter ha vinto la, la Supercoppa. Indipendentemente da tutto, è una squadra forte, che non sta attraversando un bel periodo di risultati. Domenica ha fatto una bella partita, ha creato e avuto occasioni. In questi momenti, quando affronti queste squadre è pericoloso, l'attenzione diventa massima. Domani sarà molto più complicata rispetto alla partita di Milano".