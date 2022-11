Sembrava dovercela fare per la super sfida di questa sera Dusan Vlahovic, ma l'ufficialità della sua assenza è arrivata pochi istanti fa. Il serbo non figura infatti nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri e dunque, i tifosi juventini dovranno dire addio alle loro speranze di vedere l'ex viola calcare il prato dell'Allianz. La sensazione è che possa rientrare per il turno infrasettimanale contro il Verona.