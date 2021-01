È iniziata la settimana che porterà al derby d’Italia, ma per la Juventus è giunta l’ora di cominciare anche il cammino in Coppa Italia. Alla vigilia della sfida contro il Genoa, la squadra di Pirlo si è ritrovata alla Continassa. Ecco il report dell’allenamento: “Domani comincia la Coppa Italia della Juventus. Appuntamento alle 20:45 all'Allianz Stadium contro il Genoa, già affrontato in questa stagione, ma a Marassi (3-1 per i bianconeri con la doppietta di Ronaldo e il gol di Dybala).



Il gruppo, pronto al quarto impegno del 2021, questa mattina, al JTC, ha proseguito la preparazione in vista della gara contro i liguri. Seduta odierna focalizzata sulla gestione del possesso palla e sulla tattica.



Dalle 17:00, su Juventus TV, disponibile l'intervista di Mister Andrea Pirlo”.