La Juventus affronterà il Genoa domenica 11 aprile alle 15, sfida cruciale per le sorti della prossima Champions League, come lo saranno del resto tutte le restanti 9 giornate di campionato. Pirlo vuole dimostrare che la bella prova contro il Napoli non è stato un semplice sussulto di orgoglio, e pensa a dei cambi di formazione. In difesa non ci sarà Bonucci, ancora positivo al Covid: stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, al fianco di De Ligt ci potrebbe essere il rientrante Demiral, con Chiellini verso un turno di riposo.