Tra tante assenze, c'è un giocatore che non vede l'ora di rientrare in campo: si tratta di Giorgio Chiellini, che mercoledì in Coppa Italia contro il Genoa giocherà da titolare riprendendosi la fascia da capitano dal braccio dell'amico Bonucci. Ad annunciare la presenza del difensore dal primo minuto è stato Andrea Pirlo: "Giorgio giocherà da titolare mercoledì. Sta meglio e si sta allenando con continuità, in Coppa Italia avrà spazio per mettere minuti nelle gambe". Chiellini in questa stagione ha giocato appena 5 partite, delle quali tre in campionato e due in Champions.