Non solo Nicolò, tuttora di proprietà della. Anche l'ex bianconero Stefanorischia di saltare la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium. Come comunicato direttamente dal, entrambi i giocatori sono usciti acciaccati dalla partita di ieri contro il Milan e dovranno essere sottoposti a esami strumentali per accertare natura ed entità dei problemi fisici accusati. Soltanto domani, quindi, sarà possibile sapere se saranno a disposizione di Shevchenko per la trasferta contro la Juventus, dove Sturaro - come si ricorderà - ha giocato dal 2015 al 2018 collezionando 64 presenze.