Niente da fare per il, che per la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium dovrà fare a meno sia di Nicolò, di proprietà della, che di Stefano, con un passato in bianconero. I due giocatori erano usciti acciaccati dal match infrasettimanale contro il Milan e, come già si temeva in casa rossoblù, non saranno a disposizione di Shevchenko per la prossima gara. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Nicoló Rovella hanno evidenziato una lesione distrattiva del retto femorale destro. Le condizioni cliniche del giocatore verranno rivalutate nelle prossime settimane. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefano Sturaro hanno invece evidenziato un affaticamento al bicipite femorale sinistro, da rivalutare nei prossimi giorni".