Un passo alla volta. E dev'essere un passo giusto, giustissimo. Laritrova il Genoa in campionato e adesso Allegri deve prendere una decisione: continuerà sul 4-2-3-1? Tutte le indicazioni fanno pensare che sì, questa possa essere la nuova strada dei bianconeri.Bene, la mediana a due ha dato dei segnali: se Locatelli si è trovato nuovamente a suo agio, soprattutto Bentancur, senza obblighi di impostazione, ha saputo in qualche modo ritrovarsi. La prima conferma riguarda proprio l'uruguaiano, che sta ritrovando smalto e forma: ora serve continuità. Kulusevski sulla destra stuzzica ancora le intenzioni di Allegri, così come Bernardeschi sulla sinistra: senza grosse alternative, la Juventus proverà a fare di estrema necessità un'inaspettata virtù.